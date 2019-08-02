«Азия за неделю»: «Зеленый» туризм, побег в прошлое и древняя тибетская медицина.

Программа "Азия за неделю"

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Еженедельная информационная программа ГТРК "Владивосток".

Обзор новостей стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в сотрудничестве с Государственной телерадиокомпанией Си-Си-Ти-Ви. Китай).

Выходит каждую пятницу на телеканале "Россия 24" в 22.30 и каждый понедельник в 13.30