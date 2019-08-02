Во Владивостоке в пострадавшем от пожара дома на Крыгина завершается ремонт крыши. Рабочие установили стропильные системы и проложили пароизоляцию. Она защитит от влаги и повысит долговечность и безопасность конструкции. Пожар в одной из квартир дома № 47 на улице Крыгина произошел 19 июня. Никто из жильцов не пострадал, однако кровля была почти полностью уничтожена огнем. Накануне Олег Гуменюк оценил ход ремонтных работ и пообщался с жителями пострадавшего дома.

Нина Гаврилова, житель дома № 47 на улице Крыгина: «Сделали, молодцы! Хороших подрядчиков нашли. Такие ответственные, стараются. Так сделали за месяц такую крышу! Ну это вообще... молодцы».

В ходе визита Олег Гуменюк осмотрел и подвал дома. Там после работы пожарных до сих пор остались вода и грязь. Глава раскритиковал работу «Управляющей компании Фрунзенского района». На следующей неделе по поручению руководителя дальневосточной столицы подрядчики приступят к ремонту электрики и теплосистемы. Специалисты бесплатно установят жителям розетки и помогут с бытовой техникой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]