Во Владивостоке в пострадавшем от пожара дома на Крыгина завершается ремонт крыши
Во Владивостоке в пострадавшем от пожара дома на Крыгина завершается ремонт крыши. Рабочие установили стропильные системы и проложили пароизоляцию. Она защитит от влаги и повысит долговечность и безопасность конструкции. Пожар в одной из квартир дома № 47 на улице Крыгина произошел 19 июня. Никто из жильцов не пострадал, однако кровля была почти полностью уничтожена огнем. Накануне Олег Гуменюк оценил ход ремонтных работ и пообщался с жителями пострадавшего дома.
Нина Гаврилова, житель дома № 47 на улице Крыгина: «Сделали, молодцы! Хороших подрядчиков нашли. Такие ответственные, стараются. Так сделали за месяц такую крышу! Ну это вообще... молодцы».
В ходе визита Олег Гуменюк осмотрел и подвал дома. Там после работы пожарных до сих пор остались вода и грязь. Глава раскритиковал работу «Управляющей компании Фрунзенского района». На следующей неделе по поручению руководителя дальневосточной столицы подрядчики приступят к ремонту электрики и теплосистемы. Специалисты бесплатно установят жителям розетки и помогут с бытовой техникой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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