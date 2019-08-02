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2.08.2019 16:55
 

Девушка-водитель сбила на проезжей части маленькую девочку во Владивостоке

Девушка-водитель сбила на проезжей части маленькую девочку во Владивостоке

Фото: УМВД по ПК

В полицию Владивостока поступило сообщение о ДТП на улице Ватутина. 

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 21-летняя девушка — водитель Хонда ШРВ — двигалась со стороны Стрелковой в направлении Воропаева. В районе дома № 20 на улице Ватутина на проезжую часть выбежала девочка.  Увидев ребенка, автомобилистка затормозила, но все равно сбила ребенка. После ДТП водитель вызвала на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и наряд ДПС.

Пострадавшей 7-летней девочке были диагностированы сотрясение головного мозга и перелом кости таза. В настоящее время ребенок госпитализирован.

Установлено, что стаж вождения водителя Хонды составляет 2 года. Ранее к административной ответственности автомобилистка не привлекалась. Состояние опьянения на момент ДТП у нее не выявлено. 

По факту наезда на несовершеннолетнюю назначено проведение проверки, по результатам которой сотрудниками полиции будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководство отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивосток обращается к родителям несовершеннолетних с настоятельной просьбой регулярно проводить с детьми профилактические беседы о необходимости соблюдения мер личной безопасности на проезжей части.

В июле на дорогах Владивостока зарегистрированы 13 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 14 детей.

Ответственность за безопасность юных пешеходов лежит, в первую очередь на родителях. От того, насколько ребенок информирован об опасности, которая может подстерегать его на дороге, зависит здоровье, а иногда и жизнь ваших детей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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