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2.08.2019 17:16
 

«Урал» столкнулся с «Мерседесом» и «Тойотой Вокси» в Приморье

Фото: Телеканал 24

ДТП произошло на трассе А-370 «Уссури» Хабаровск—Владивосток. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Урал», двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, выехал на встречную полосу дороги и совершил столкновение с автомашинами «Мерседес Бенц» и «Тойота Вокси».

В результате ДТП травмы получил водитель «Урала» и 41-летняя женщина-водитель «Тойоты Вокси».  Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Стаж вождения водителя Урала — 15 лет, к административной ответственности в 2019 году не привлекался.

ДТП произошло в светлое время суток. 

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Видео - dpskontrol_125rus.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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