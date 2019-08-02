«Урал» столкнулся с «Мерседесом» и «Тойотой Вокси» в Приморье
ДТП произошло на трассе А-370 «Уссури» Хабаровск—Владивосток. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Урал», двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, выехал на встречную полосу дороги и совершил столкновение с автомашинами «Мерседес Бенц» и «Тойота Вокси».
В результате ДТП травмы получил водитель «Урала» и 41-летняя женщина-водитель «Тойоты Вокси». Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Стаж вождения водителя Урала — 15 лет, к административной ответственности в 2019 году не привлекался.
ДТП произошло в светлое время суток.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Видео - dpskontrol_125rus.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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