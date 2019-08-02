Вывоз свинины с территорий с вирусом африканской чумы запрещен. Памятка
В Пограничном районе Приморья зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В хозяйстве введен карантин, выставлены посты, в радиусе 100 километров от очага запрещена реализация свинины, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.
Специалисты государственной ветеринарной инспекции Приморского края подчеркивают, что вирус приводит к гибели животных, но для человека не опасен.
Вместе с тем, чтобы не допустить распространение заболевания, необходимо соблюдать следующие правила:
– запрещен вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из Ханкайского, Хорольского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного районов и Уссурийска;
– следует воздержаться от приобретения кормов из этих районов;
– не следует посещать свиноводческие предприятия, в том числе в частном секторе. Нельзя допускать в подворья посторонних людей, кроме специалистов ветслужбы;
– необходимо регулярно вести борьбу с грызунами и насекомыми, проводить дезинфекцию хозяйственных помещений;
– важно обеспечить безвыгульное содержание свиней;
– запрещено кормить животных не проваренными пищевыми отходами;
– обязательно необходимо сообщать в ветслужбу о всех случаях падежа и заболевания свиней.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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