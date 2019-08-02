Грибная пора под крышей с постоянной температурой и влажностью. Это под Уссурийском, в Новоникольске. На небольшом предприятии, где грибов в сотни и тысячи раз больше, чем людей, — круглый год растут вешенки. Ответ на вопрос, откуда технология, очень удивил наших корреспондентов. Если не Китай, то что же?

Как в природе. Хотя таких красивых грибов на деревьях не встретить, уверен технолог новоникольского производства Андрей Кузин.

Андрей Кузин, технолог производства: «Вот ее надо вырвать, чтобы осталась одна солома».

Это мягко сказано. Субстрат из обработанной паром соевой соломы с опилками и водой, сбитый в блок прессом: вот основа, в которой мастерски размещают споры древесных грибов.

- Неужели все грибы мира выглядят так?

Не грибы, конечно — мицелии, из которых рождаются грибные колонии. Материал — осеменённый овес — новоникольцы получают из Саратова. С Волги вообще-то вся технология. Там грибная Мекка. Но приморцы были бы не приморцами, если бы овсяные блоки не заменили на соевые.

- Это младшая группа, там старшая.

Из вырастной, то есть старшей, мы в инкубатор перемещаемся. И тут, ну точно, как в ясли-саде, каждому малышу температуру измеряют по утрам.

- Вот он, ветер-то какой, который помогает грибам выживать, потому что температура не должна подниматься выше...

Выше 35-ти. И ветер, и дождь создают фермеры. Климат субтропиков!

Конечно, лето и осень для фермеров не сезон. Потому что народ по окрестностям собирает всё грибное. Однако же цикл не прерывают. И круглый год формируют блоки, заполняют их мицелием, поливают и согревают, чтобы потом… Вытянуть репку, как и учил мастер, оставляя одну солому….

- Здесь снова образуется пушок и вырастет новый гриб.

- А что, не махнуться ли нам профессиями?

- Не дано мне быть репортером!

На том и порешим. А грибной урожай для пятничной ярмарки в Уссурийске снят! И успешно расходится. Дамы забывают о фиалках.

- Пучок вот этот, я вижу, пучочек, да? Поднимите-ка его, пожалуйста, на жарёху хватит мне?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]