2 августа сразу 25 тысяч приморцев отмечают свой профессиональный праздник — День железнодорожника. В честь праздника дирекция владивостокского депо электричек организовала необычную семейную акцию — «Проводи папу в рейс!»

- А знаешь, я тебе открою тайну. Все в жизни получается совсем так не случайно. И две души встречаются случайно, когда на небе происходит тайна.

Экспромт в стихах собственного сочинения, да на платформе вокзала. Татьяна Брыкун, кстати, сама железнодорожница, вместе с сыном пришли проводить главу семьи в праздничный рейс. Для них это дорогие минуты, чтобы еще немного вместе побыть.

Татьяна Брыкун, разъездной билетный кассир-контролер, жена помощника машиниста: «Очень сложно, потому что никогда нет дома. И на праздники, и на торжества. Больше времени мы вдвоем с сыном, чем мы папу видим».

Леонид Брыкун, помощник машиниста электропоезда: «Жена посмотрит, чтобы ничего не забыл. Потому что в суете это возможно. Мы поцеловались и побежали».

В День железнодорожника владивостокское первореченское депо электричек приготовило по-настоящему добрый сюрприз. Семьи локомотивных бригад пришли проводить своих пап и мужей в праздничный рейс.

- Помаши, папа, где папа. Папа, ну, ты хоть посмотри на сына!

Папа готовится к рейсу. До отправления12 минут, надо всё проверить и уделить время близким.

Лариса Галактионова, жена машиниста электропоезда: «Мужа в обычные дни на работу провожаем около двери, целуем, говорим напутственные слова. Сегодня поцелуем в День железнодорожника особенно».

Василий Галактионов, машинист электропоезда: «Просто крепкие, ответственные люди. Прадед работал на железной дороге, дед строил железные дороги в Сибири».

Двадцать пять тысяч приморцев работают на стальных магистралях края. Почти половина из них свой праздник встречают буквально на линии, под стук колес. Но железнодорожники лучше всех знают, что, во-первых, это..

- Очень романтично!

А во-вторых, поздравить тех, кто несмотря на праздник сегодня на рабочем посту, особенно волнительно и почетно.

Анна Русакова, разъездной билетный кассир-контроллер пригородного экспресса: «Своих коллег, железнодорожников, особенно тех, кто сегодня на линии!»

Полсотни рейсов сделают сегодня приморские электрички, а это 15 тысяч пассажиров в будни и до 20-ти в выходные. Всем вам — счастливого пути!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]