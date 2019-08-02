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2.08.2019 18:05
 

Голубые береты отмечают День воздушно-десантных войск. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич

Голубые береты отмечают День воздушно-десантных войск. Праздник отмечают по всему Приморью. Самый масштабный прошел во Владивостоке. Почему бить кирпичи о голову и купаться в фонтане больше не в моде? Чем сегодня живут десантники и как они воспитывают подрастающее поколение.

Их называют воинами с особым характером. Они отличаются мужеством и славятся крепкой дружбой. День воздушно-десантных войск во Владивостоке на этот раз отмечают в парке Победы. И как всегда вспоминают погибших товарищей.

Афганистан, Чечня, нет войн, где не побывали бы эти парни. Станислав Иванов один из них. Молодым срочником он написал заявление в командировку на Северный Кавказ — там и получил одну из самых авторитетных наград — медаль Суворова.

Станислав Иванов, участник боевых действий на Кавказе: «У меня дед воевал, отец служил, брат служил и по-другому никак. У меня два ребенка бегают уже тоже в тельняшке в берете. Я думаю, каждый мужчина обязан служить».

Подрастающее поколение чтит традиции и знает, что настоящими десантниками не рождаются — ими становятся.

- Буду заниматься спортом, буду сильным и буду защищать своего братишку.

Бить бутылки о голову, купаться в фонтанах — в прошлом. Сегодня у десантников Приморского края другие задачи, они дают уроки мужества и воспитывают молодое поколение.

Ваденников Андрей, председатель союза десантников Приморского края: «Мы работаем со многими учебными образовательными организациями, мы очень плотно работаем с трудными подростками, с Находкинской колонии для несовершеннолетних. Потому что для нас ребенок, нет никаких разделений трудный он там, не трудный».

В этом году воздушно-десантным войскам исполняется 89 лет. Мероприятие закончилось возложением цветов к мемориалу приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов. А уже в следующем году они отпразднуют свой юбилей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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