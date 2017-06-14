Стало известно, когда во Владивостоке спадет жара

На начале следующей неделе погода в Приморском крае будет формироваться под воздействием двух факторов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.

Континентальные районы окажутся под влиянием атмосферных фронтов циклона, который будет смещаться с Хабаровского края на Сахалин. В Приморье пройдут дожди, но не повсеместно. Фон максимальных температур сохранится высоким, +27…+33 °C. Побережье окажется во власти антициклона, который будет усиливаться над Японским и Охотским морями. В прибрежные районы будут выноситься очаги тумана и мороси, что понизит температурный фон.



Во Владивостоке станет легче дышать уже в понедельник. В город вернутся утренние туманы, которые будут рассеиваться ближе к обеду. Температуры воздуха в городе составит 23..25 градусов тепла, и будет вполне комфортной для отдыха у моря.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]