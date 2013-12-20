На популярной турбазе Приморья произошел пожар

На популярной базе Приморья в селе Андреевка прозошел пожар, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик @mark2_che.

По словам очевидцев, нетрезвые отдыхающие подожгли одну из пальм на территории базы, которая ранее принадлежала компании "В-Лазар". Авторы комментариев паблика высказывают мнения, о том, что от прежнего уровня облсуживания и уюта, после смены владельца, на базе не осталось ничего. Вот в частности, что они пишут.

@ussus25

"Да, той базы что была уже увы нет, она больше не В-Лазера((( её сдали в аренду хабаровчанам и соответственно там всё уже те то, и всё не так. Ездили туда в начале этой недели, разочарование полное. Пляж уже не убирают, охрыны нету, от ресторана который был в Отеле остались только воспоминания измазанные борьщевой похлебкой из пластиковой посуды((("



@raisasohnikova

"Да, оскудела база, отдыхали там три года, поехали и в этом году, во- первых- цены астрономические стали, а обслуживание ушло в прошлое. Охрана вообще не работает, отдыхающие (некоторые) ,ведут себя по хамски, в душевых и санузлах такое зловонье, что заходить туда невозможно, пляж не убирается, вот что значит, поменялся хозяин. Заведующая или директор, какую должность она занимает, не вдавалась в подробности, читает проповеди, что у них всё под контроле"





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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