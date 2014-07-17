На коммунальные субсидии для приморцев направили почти миллиард рублей

Более 39 тысяч приморских семей к концу года стали получателями субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. На эту меру социальной поддержки в 2016 году краевой бюджет направил 987 миллионов рублей.

В департаменте труда и социального развития напоминают, оформить коммунальную субсидию может любая семья, расходы на ЖКУ в которой превышают 22% совокупного дохода. Важное условие – отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение гражданами соглашений по ее погашению.

«Размер субсидии не является фиксированной величиной и исчисляется помесячно. В расчет закладываются установленные стандарты стоимости услуг и нормативы площади на одного человека. Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев с правом последующей перерегистрации», – разъясняют специалисты.

Для оформления субсидии необходимо обратиться в «Единое социальное окно» по месту жительства, либо подать заявление в электронной форме через Региональный социальный портал Приморского края или в многофункциональный центр.

Территориальный отдел департамента на основании предоставленных документов принимает решение о предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней и производит ее расчёт. Специалисты обращают внимание потенциальных получателей, что при предоставлении документов на субсидии с 1 по 15 число месяца выплата предоставляется с 1-го числа текущего месяца. Если документы предоставлены после 16 числа, субсидии будут начислять с 1-го числа следующего месяца.

По мнению вице-губернатора края Павла Серебрякова, курирующего социальную отрасль, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – наиболее популярная мера поддержки населения.

«Эта ежемесячная выплата позволяет существенно снизить бремя коммунальных платежей. И в списке получателей не только льготники и пенсионеры. Здесь многие семьи с невысоким достатком, расходы на коммуналку у которых превышают установленные федеральным законодательством 22%», – отмечает он.

Вице-губернатор проинформировал, что расходы на жилищно-коммунальные субсидии в 2017 году будут увеличены. Планируется, что в краевом бюджете на эти цели предусмотрят 1,2 миллиарда рублей.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]