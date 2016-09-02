Губернатор Приморья наградил участников ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок»

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский вручил благодарности жителям края, принимавшим активное участие в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». Награждение состоялось сегодня, 22 декабря, во время торжественного собрания по итогам года.

Глава региона отметил, что тайфун «Лайонрок» – самая масштабная стихия, обрушившаяся на край за последние 50 лет.

«Это стало серьезным испытанием и для Приморья, и для нас всех. В 27 из 34 муниципалитетов края был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня», – отметил губернатор края.

Владимир Миклушевский поблагодарил всех, кто принял участие в спасательных операциях и мероприятиях по восстановлению инфраструктуры.

«Я не понаслышке знаю, в какой беде оказались жители подтопленных территорий. Мы вместе с вами посещали муниципалитеты, общались с людьми, принимали оперативные и нужные решения для того, чтобы жизнь приморцев вернулась в прежнее русло. Это испытание сплотило нас всех», – подчеркнул глава региона.

Благодарности губернатора за безупречное выполнение гражданского и профессионального долга получили начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Чугуевского муниципального района Главного управления МЧС России по Приморскому краю Борис Ковалев, специалист департамента гражданской защиты населения Екатерина Леоненко, начальник Приморской краевой поисково-спасательной службы Александр Мартынов.

Награду также получил начальнику поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда Приморской краевой поисково-спасательной службы Андреюй Остапенко, глава Дальнереченского городского округа Александр Павлов, пожарный седьмой пожарной части первого отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю Сергей Рябцев, а также водитель автомобиля Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю Сергею Шибких.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]