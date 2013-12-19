Губернаторские подарки вручат ребятам в больницах Приморья

Череда новогодних утренников стартует на этой неделе в детских лечебных учреждениях Приморья. Маленьких пациентов, которым придется предновогодние дни провести в больнице, навестят сказочные персонажи и главные новогодние гости – Дед Мороз и Снегурочка.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, дети из социальных отделений, а также дети из семей, состоящих на учете в службе социальной защиты, получат еще и сладкие новогодние подарки от Губернатора края Владимира Миклушевского.

Одними из первых хороводы вокруг елки будут водить юные пациенты детской краевой клинической больницы №1.

«Новогодние утренники всегда проходят в нашем учреждении. В этом году – традиции сохранены: сказочные герои, а также главные гости Дед Мороз и Снегурочка уже спешат к нашим ребятам», – сообщила главный врач детской больницы №1 Надежда Горелик.

В понедельник, 26 декабря, новогодний праздник пройдет в краевом клиническом центре специализированных видов медпомощи, а 27 декабря в его структурном подразделении – центре восстановительной медицины и реабилитации.

«Для наших ребят, а это около 150 человек, будут организованы праздничные хороводы, конкурсы, театрализованные представления. Все участники получили сладкие подарки от Губернатора», – рассказал главный врач центра Николай Березкин.

Маленькие воспитанники социального отделения краевой детской больницы №2 также готовятся к новогодним утренникам. Большой праздник с участием Деда Мороза и его свиты пройдет здесь 27 декабря.

«Все наши малыши ждут с нетерпением главного праздника и доброго Волшебника – Дедушку Мороза. Как и все дети с нетерпением ожидают новогодних подарков», – рассказала главный врач ККБ№2 Инна Зеленкова.

Новогодняя волна праздников пройдёт в роддомах и женских консультациях. Персонал учреждений традиционно организует для будущих мам мастер-классы по изготовлению новогодних поделок и снежинок.

Напомним, что новогодние подарки в Приморье закуплены для 194 219 детей. На приобретение сладостей для маленьких приморцев из бюджета края выделено 34 миллиона рублей.

Красочную коробку сладостей получат все дети от трех до семи лет включительно, учащиеся с первого по четвертый класс общеобразовательных учреждений, воспитанники краевых и государственных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья. А также дети в возрасте от трех до 18 лет, находящиеся в учреждениях социального обслуживания семей и здравоохранения края.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]