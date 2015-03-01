На помощь рыбакам, эвакуировавшимся с аварийного судна, пришли спасатели Приморской поисково-спасательной службы

22 декабря в 22.30 в оперативную смену государственного казённого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС поступило сообщение о посадке рыболовного судна МРС-345 с 8 членами экипажа на борту на мель у мыса Сосунова в бухте Светлая в Тернейском районе.

МРС следовал из посёлка Амгу в посёлок Светлая для отстоя по погоде. Ветром судно было сорвано с якоря и выброшено на мель в 180 метрах от берега у мыса Сосунова. После начала поступления воды в жилые помещения, капитаном было принято решение об эвакуации экипажа.

На помощь экипажу пришли спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы, которые в настоящее время проводят в посёлке Светлая восстановительные работы. Прибывшие спасатели помогли рыбакам эвакуироваться на берег и оказали всю необходимую помощь экипажу судна. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Юлию Козицкую, специалиста по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Всего к спасательным работам были привлечены 13 спасателей.

В настоящий момент все члены экипажа размещены в здании пункта длительного размещения в посёлке Светлая, угрозы жизни и здоровью нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]