Деды Морозы перекроют автодвижение во Владивостоке в субботу

Шествие Дедов Морозов «А ну-ка, Дедушки!» состоится во Владивостоке 24 декабря. Принять участие в мероприятии может любой желающий.

Как сообщили в Приморском краевом центре народной культуры, мероприятие проводится, чтобы подружить волшебников из разных муниципальных образований края и сохранить народные традиции празднования Нового года. «Мы также проведем конкурс на лучшего Деда Мороза Приморья. Каждому волшебнику необходимо подготовить выступление — приветствие, рассчитанное на детей в возрасте от 7 до 12 лет. Программа может включать любые праздничные новогодние элементы на усмотрение участника. Ещё один этап конкурса — «Забавы в валенках» — это творческие состязания, специальной подготовки к ним не требуется. Конкурсная программа пройдет в фойе Владивостокского городского дворца детского творчества. В качестве зрителей будут приглашены учащиеся общеобразовательных школ края», — сообщили в учреждении. После этого, с 17.30 до 18.00 Деды Морозы, приехавшие из разных уголков Приморья, торжественно пройдут по Океанскому проспекту до Центральной площади Владивостока — к главной ёлке края. Здесь состоится торжественное вручение сертификатов по результатам конкурсных испытаний. Будут определены лучшие Дед Мороз и Снегурочка, лучшие костюмы Дед Мороза и Снегурочки, лучшая новогодняя игровая программа. На данных этапах необходимы образ, костюм и грим Деда Мороза и Снегурочки, а также других сказочных персонажей. Участниками конкурса могут стать работники культурно-досуговых, санаторно-курортных учреждений, школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования, частные лица, приславшие в оргкомитет заявку.

Участие — бесплатное. Жителям и гостям города, желающим принять участие в шествии, достаточно, имея один или несколько элементов костюма, подойти к началу Шествия к зданию Владивостокского городского дворца детского творчества, Океанский проспект, 43 в 17.00. Предварительной регистрации не требуется.



В целях обеспечения безопасности участников и гостей в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре Владивостока.

С 7 часов до 19 часов 45 минут на территории парковки возле администрации Приморского края (площадь Борцов Революции).

С 16 часов 15 минут до 18 часов 45 минут по Океанскому проспекту от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Советская.

С 17 часов 15 минут до 19 часов 30 минут на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Пологая: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Октябрьская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данные периоды времени 24 декабря будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Алеутская, Светланская, Суханова и Уборевича.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]