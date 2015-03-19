Дружинники раскрыли в Приморье 300 преступлений

Почти 100 народных дружин обеспечивают порядок в Приморье. Об этом сообщил вице-губернатор края Геннадий Сыромятнов на совместном заседании Советов УМВД и почетных граждан Приморского края.

В нем приняли участие главы муниципалитетов, сотрудники полиции, депутаты Законодательного Собрания, общественность. На заседании рассмотрели вопрос об участие приморцев в охране общественного порядка.

Вице-губернатор Геннадий Сыромятнов подчеркнул, что добровольные народные дружины играют важную роль в безопасности края.

«С начала 2016 года при участии добровольных народных дружин было раскрыто почти 300 преступлений. Всего за правопорядком на территории Приморского края следят около 100 дружин в количестве более 1,5 тысяч человек», – отметил заместитель главы региона.

Во время заседания главы районов сообщили, что сотрудники предприятий добровольно выходят на регулярные дежурства, патрулируют улицы, следят за порядком в жилых домах.

По словам экспертов, дружинников необходимо поощрять по результатам плодотворной работы. Для этого нужно внести дополнения в краевой закон «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин».

«Нужно рассмотреть вопрос о создании штаба по координации деятельности народных дружин. А также порядок предоставления дружинникам льгот и компенсаций», – сказал депутат Александр Лось.

Подводя итоги заседания, за активную гражданскую позицию, плодотворное сотрудничество с правоохранителями, эффективную организацию деятельности добровольных народных дружин в Приморском крае были награждены главы районов.

Памятным знаком от «Общественного совета» удостоились глава администрации Владимиро-Алексеевского сельского поселения Оксана Баклыкова, заместитель главы Новошахтинска Ольга Пенькова, глава Лучегорска Владимир Козак. А также командир народной дружины Арсеньева Андрей Богатырев и начальник уссурийского отдела по взаимодействию с силовыми структурами Вячеслав Яровой.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]