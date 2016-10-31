На выходных погода в Приморье наладится

Южный циклон, который в прошедшие сутки промчался над Японским морем вблизи побережья Приморского края, завалил сугробами, в основном, только юг Приморья. Здесь выпало от 1,5 до 2,0 декадных норм осадков. Снегопады сопровождались сильным ветром и метелями. В западных и на юге центральных районов количество осадков оказалось скромнее, 0,3–0,6 нормы. А вот северные районы края зона осадков миновала.

Фон температуры воздуха в крае вчера днём был в пределах −6…−10 °C, на побережье около 0 °C. Ночью при облачной погоде выхолаживание было незначительным, и ото дня к ночи температура воздуха понизилась незначительно, до −10…−16 °C, на юго-востоке, куда восточными потоками забрасывался морской воздух, было теплее, −2…−5 °C.

Во Владивостоке снег начался 22 декабря под утро. Завьюжило, и почти сутки непрерывно шёл снег. Всего выпало больше 2 декадных норм — 11 мм осадков (при месячной норме декабря 17 мм). Порывы ветра в городе достигали 26 м/с, а на мысах бухты зафиксированы порывы 28–32 м/с.

Температура воздуха в течение суток в городе держались в пределах −11…−12 °C.

В предстоящие выходные погода в Приморье наладится. Погодные условия будет определять поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Фон ночных температур −17…−22 °C, на северо-востоке до −33 °C, на побережье −10…−15 °C, днём −9…−15 °C, на побережье 0…−6 °C.

Во Владивостоке без осадков. В субботу ветер северный, сильный. Температура воздуха ночью −12…−14 °C, днём −7…−9 °C.

В воскресенье ночью прохладно, −11…−13 °C, а днём направление ветра поменяется на южное, потеплеет до −3…−5 °C.

Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]