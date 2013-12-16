Предновогодняя неделя в Приморье будет морозной
В начале предновогодней недели сюрпризов в погоде в Приморье не ожидается. На фоне поля повышенного давления по территории края будет проходить холодный атмосферный фронт. На севере Приморья временами будет идти небольшой снег. Фон температуры воздуха будет пониженным.
Во Владивостоке без осадков. Сильный северный ветер. Прохладно.
Как сообщалось ранее, днём 26 декабря на акваторию Японского моря с юга, а именно из Шанхая, выйдет активный циклон, который будет смещаться на северо-восток вдоль Японских островов. Этот циклон существенно не повлияет на распределение осадков в Приморье, но, благодаря увеличению барических градиентов на побережье, усилится северный ветер, и похолодает.
Далее, до середины недели, в крае сохранится обычная зимняя погода.
Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]
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