Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:47
  0

Предновогодняя неделя в Приморье будет морозной

Предновогодняя неделя в Приморье будет морозной

Фото: best-photos.ru

В начале предновогодней недели сюрпризов в погоде в Приморье не ожидается. На фоне поля повышенного давления по территории края будет проходить холодный атмосферный фронт. На севере Приморья временами будет идти небольшой снег. Фон температуры воздуха будет пониженным.

Во Владивостоке без осадков. Сильный северный ветер. Прохладно.

Как сообщалось ранее, днём 26 декабря на акваторию Японского моря с юга, а именно из Шанхая, выйдет активный циклон, который будет смещаться на северо-восток вдоль Японских островов. Этот циклон существенно не повлияет на распределение осадков в Приморье, но, благодаря увеличению барических градиентов на побережье, усилится северный ветер, и похолодает.

Далее, до середины недели, в крае сохранится обычная зимняя погода.

Комментировать

Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря