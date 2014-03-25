Число детей-сирот в Приморье за год уменьшилось на 1361 ребенка

Больше всего ребят устроено в семьи из детских домов Уссурийска, Спасска-Дальнего и села Вольно-Надеждинское. Это стало возможным благодаря целому комплексу мероприятий и большой работе по устройству детей в семьи и профилактике социального сиротства, которая ведется в Приморье.

Среди основных мероприятий можно отметить и проводимые в крае социальные акции по привлечению внимания к детям-сиротам, а также — меры поддержки приемных родителей. Так, желающие взять ребенка в семью, получают методическую поддержку в специальном центре служб психолого-педагогического и социального сопровождения замещающих семей, а принявшие детей на воспитание – еще и материальную помощь из краевого бюджета.

Семьи Приморского края, принявшие на воспитание трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой, к выплатам ежемесячных денежных средств получают доплату до величины прожиточного минимума. Ежемесячное содержание детей в 2016 году составляет 13 439 рублей на ребенка. Это на 2,5 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Такую доплату в Приморье получают 229 приемных семей, воспитывающие 950 детей и 92 семьи опекунов – 282 ребенка.

Кроме того, усыновители в Приморье получают по краевому закону социальную выплату на улучшение жилищных условий. В 2016 году с заявлениями о предоставлении социальной выплаты обратилось 35 граждан, усыновивших детей-сирот. Так, 23 семьи уже получили социальные выплаты из краевого бюджета на общую сумму 20 миллионов рублей. Еще 12 семей получат выплаты в размере 10,4 миллиона рублей в следующем году.

Второй год в Приморье проходит социальная акция «Дети Приморья», призванная превратить Приморье в территорию без сирот. Его цель – привлечь внимание аудитории средств массовой информации к проблеме профилактики социального сиротства, когда дети остаются без семейного внимания при живых родителях и близких родственниках, помочь в устройстве в семьи и под опеку несовершеннолетних, находящихся в социальных учреждениях края. Проект реализуют редакции средств массовой информации Приморья при поддержке Губернатора края Владимира Миклушевского. В рамках проекта, 1 ноября 2016 года стартовала акция «Новый год в семье», которая продлится до 10 января 2017 года. Поучаствовать в акции, пригласив ребенка, оставшегося без попечения родителей, чтобы подарить ему настоящий семейный праздник, может каждый житель Приморья. Это дает возможность мечтающим о ребенке родителям почувствовать радость отцовства и материнства, а для детей – узнать, каково это жить в семье. Для родителей такая акция – это еще и возможность познакомиться поближе с заинтересовавшим ребенком. Как правило после таких «каникул» многих детей берут под опеку или усыновляют. Также в ходе проекта организован сбор новогодних подарков для детей-сирот. Точки сбора организованы во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Лесозаводске и Большом Камне в магазинах торговых сетей, подключившихся к проекту «Дети Приморья». Еще одно направление проекта — экскурсии для воспитанников детских домов по значимым объектам Приморского края и визиты к ним кураторов с подарками. Завершается акция благотворительным телемарафоном, в ходе которого подводят итоги акции по сбору средств и подарков воспитанникам детских домов, рассказывают о судьбах детей, мечтающих найти свою семью, а также об опыте усыновления.

Еще одно средство привлечения внимания потенциальных приемных родителей: «Видеопаспорт ребенка». После выхода интернет-проекта о детях-сиротах, за год 11 ребят из Приморского края уже обрели семью. Всего в базу от Приморья попали семнадцать детей, из них 5 девочек и 12 мальчиков. Это дети разного возраста и с разными жизненными историями. О каждом ребенке можно узнать всю интересующую информацию, которая интересна потенциальным родителям или опекунам. На сайте есть такие разделы, как здоровье ребенка, его достижения, что он любит, а также посмотреть фотографии и видео с ним. По словам организаторов проекта, созданная информационно-поисковая система позволила увеличить шансы приморских детей на усыновление в несколько раз. Узнать подробнее о детях-сиротах из Приморского края можно на сайте http://videopassport.ru/videopassport/.

Результатом всех мероприятий стало то, что на семейные формы устройства передан 1 371 ребенок. Из них 825 устроены под опеку, 248 – в приемную семью, 165 – усыновлены, 133 ребенка возвращено в кровные семьи. Больше всего ребят было устроено в семьи из детских домов Уссурийска – 28 детей, Спасска-Дальнего – 26 ребят и села Вольно-Надеждинское – 25 малышей.

Также опыт Приморского края был отмечен на VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе с детьми», прошедшей в Москве. Специалисты учреждений социального обслуживания семьи и детей награждены дипломом от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за первое место в номинации «Прорыв». Так высоко организаторы оценили инновационный подход в развитии региональной системы профилактики социального сиротства. Это поддержка граждан, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка многодетных семей, работа служб сопровождения замещающих семей. Одна из региональных изюминок – службы экстренной помощи, социальный патруль. Эти темы, представленные приморскими специалистами к обсуждению, вызвали большой интерес коллег из российских регионов.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]