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Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29

Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29

Фото: bastion-karpenko.narod.ru

Морская авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2017 году пополнится партией обновленных вертолетов Ка-29, предназначенных для противодействия кораблям и подводным лодкам противника, сообщил сегодня ТАСС начальник отдела информационного обеспечения во Владивостоке пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Обновленные машины уже начали поступать в авиационную часть в Приморском крае. Согласно государственному контракту на транспортно-боевых вертолетах Ка-29 заводом, входящим в холдинг "Вертолеты России", были заменены детали колонок несущего винта, двигателей и редукторов, полностью обновлено лакокрасочное покрытие", - сообщил Матвеев.

Транспортно-боевой вертолет Ка-29 предназначен для противодействия кораблям и подводным лодкам противника. Машина может использоваться для перевозки личного состава и грузов.

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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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