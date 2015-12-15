Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29
Морская авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2017 году пополнится партией обновленных вертолетов Ка-29, предназначенных для противодействия кораблям и подводным лодкам противника, сообщил сегодня ТАСС начальник отдела информационного обеспечения во Владивостоке пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"Обновленные машины уже начали поступать в авиационную часть в Приморском крае. Согласно государственному контракту на транспортно-боевых вертолетах Ка-29 заводом, входящим в холдинг "Вертолеты России", были заменены детали колонок несущего винта, двигателей и редукторов, полностью обновлено лакокрасочное покрытие", - сообщил Матвеев.
Транспортно-боевой вертолет Ка-29 предназначен для противодействия кораблям и подводным лодкам противника. Машина может использоваться для перевозки личного состава и грузов.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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