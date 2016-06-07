Мосты на трассе Лазо-Заповедное отремонтируют до конца года
Капитальный ремонт двух мостов на трассе Лазо-Заповедное завершат до конца 2016 года. Работы ведутся в рамках аварийно-восстановительных работ после тайфуна «Лайонрок».
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, поврежденные мосты расположены на 49 и 50 километрах дороги Лазо-Заповедное в Лазовском районе, они были частично разрушены в результате тайфуна.
«Здесь уже установлены новые опоры и пролеты мостов, леерное ограждение. Сверху на пролеты уложен деревянный настил. Мосты находятся в 90%-ой стадии готовности. Также подрядная организация провела работы по расчистке русла реки Киевка в этом месте», – рассказали в департаменте.
Напомним, общая сумма ущерба, нанесенная тайфуном «Лайонрок» дорожной инфраструктуре Приморья, – 3,7 миллиарда рублей. 30 мостов по краю нуждаются в полном восстановлении, эти работы начнутся в 2017 году.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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