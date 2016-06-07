Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:53
  0

Мосты на трассе Лазо-Заповедное отремонтируют до конца года

Мосты на трассе Лазо-Заповедное отремонтируют до конца года

Фото: Администрация Приморского края

Капитальный ремонт двух мостов на трассе Лазо-Заповедное завершат до конца 2016 года. Работы ведутся в рамках аварийно-восстановительных работ после тайфуна «Лайонрок».

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, поврежденные мосты расположены на 49 и 50 километрах дороги Лазо-Заповедное в Лазовском районе, они были частично разрушены в результате тайфуна.

«Здесь уже установлены новые опоры и пролеты мостов, леерное ограждение. Сверху на пролеты уложен деревянный настил. Мосты находятся в 90%-ой стадии готовности. Также подрядная организация провела работы по расчистке русла реки Киевка в этом месте», – рассказали в департаменте.

Напомним, общая сумма ущерба, нанесенная тайфуном «Лайонрок» дорожной инфраструктуре Приморья, – 3,7 миллиарда рублей. 30 мостов по краю нуждаются в полном восстановлении, эти работы начнутся в 2017 году.

Комментировать

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря