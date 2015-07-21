Врачи-онкологи войдут в состав медицинского автопоезда «Забота» в Приморье

Кадровый состав автопоезда «Забота» пополнят врачи-онкологи. Об этом завил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

По словам главы региона, в 2017 году медицинский автопоезд продолжит поездки по краю.

«Проект очень востребован у жителей региона. Более 64 тысяч приморцев прошли обследование у специалистов мобильной бригады, более 20 тысяч из них – дети. Важно, что с появлением автопоезда, жителям края больше не нужно выезжать за пределы своего муниципалитета, чтобы попасть на прием к квалифицированному врачу. Получить консультацию и направление на лечение теперь может каждый вне зависимости от места проживания», – заявил глава региона.

Губернатор акцентировал внимание на том, что в поездку по краю отправляются опытные врачи владивостокских и краевых больниц.

«Несмотря на все механизмы поддержки, в сельских местностях недостаточно медицинских кадров. Сейчас мы ведем большую работу по подготовке врачей для глубинок Приморье, но на это уйдет еще несколько лет. Пока приемом больных занимаются врачи из Владивостока, которые работают в составе автопоезда “Забота”. Я хотел бы поблагодарить этих людей за их профессионализм и самоотверженность», – добавил Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья заявил, что со следующего года в состав «Заботы» войдут врачи-онкологи.

«Одна из важнейших задач сегодня – выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, а также их профилактика. Для этого мы усилим состав врачей автопоезда онкологами», – подчеркнул глава региона.

За полтора года работы программы обследование в Приморье прошли более 80 тысяч жителей края. Следующий автопоезд отправится в муниципальные образования края в феврале 2017 года.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]