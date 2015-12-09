Телемарафон «Дети Приморья» собрал более 1,3 миллиона рублей и более тысячи подарков для детей-сирот

Телемарафон «Дети Приморья» собрал более 1,3 миллиона рублей и более тысячи подарков для воспитанников детских домов Приморья.

В рамках социального проекта «Дети Приморья» в субботу, 24 декабря, в прямом эфире одной из телекомпаний Приморья прошел четырехчасовой телемарафон, посвященный проблеме социального сиротства.

«По его итогам на покупку новогодних подарков воспитанникам детских домов края удалось собрать 1,3 миллиона рублей. Основные средства поступили на счет, специально открытый приморским отделением благотворительного фонда помощи детям. Также, на специальную линию для сбора средств путем смс-голосования от жителей Приморья потупило более 27 тысяч рублей, а в магазинах торговых сетей «Бубль ГУМ», «Счастливое детство», «Детландия», и «Детская лига» собрано более тысячи различных подарков», – сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

На призыв помочь детям-сиротам откликнулись тысячи приморских семей.

Кроме того, в ходе телемарафона принимались звонки от телезрителей и сообщения. Люди интересовались, с чего начать процедуру усыновления, как усыновить детей-инвалидов и как государство поддерживает попечителей. Поступило предложение создать единую базу детей-сирот края.

Как сообщили в администрации края, в конце 2015 года по инициативе губернатора Владимира Миклушевского в Приморье стартовал большой социальный проект «Дети Приморья», призванный превратить Приморье в территорию без сирот. В рамках проекта, 1 ноября 2016 года стартовала акция «Новый год в семье», которая продлится до 10 января 2017 года.

Глава региона подчеркнул, что работа в рамках социального проекта «Дети Приморья» в этом году будет направлена на развитие системы патроната.

«В Приморье очень много отзывчивых людей, и благотворительность в адрес детей-сирот достаточно распространена. Но мне бы хотелось, чтобы у каждого детского дома был свой куратор, который будет координировать работу всех шефских организаций, предпринимателей и частных лиц в этом направлении, а также активно сотрудничать с местными администрациями и помогать в решении возникающих проблем. Ведь благотворительные акции точно не должны быть разовыми. Необходима ежедневная кропотливая работа, потому что дети нуждаются во внимании и поддержке каждый день», – заявил губернатор.

Владимир Миклушевский также призвал всех неравнодушных жителей края поддержать проект «Дети Приморья».

«Я хочу обратиться ко всем бизнесменам и просто неравнодушным людям принять участие в проекте. Мы стремимся сделать так, чтобы все сироты в Приморье обрели свою семью. Но пока они находятся в детских домах, они очень нуждаются во внимании и заботе», – подчеркнул глава края.

Напомним, на домене администрации Приморского края работает промо-страница «Дети Приморья» – портал, на котором публикуется информация о проекте, а также информация о социальных учреждениях Приморского края, юридическая информация об усыновлении.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]