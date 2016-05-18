Более 200 человек транспортировала санавиация Приморья
В Приморье увеличилось количество авиасанзаданий. В этом году их выполнено 189. Об этом сообщили сегодня, 26 декабря, во время заседания краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Один из вопросов заседания был посвящен развитию санитарной авиации в Приморском крае.
По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тамары Курченко, за 11 месяцев 2016 года выполнено 189 авиасанзаданий.
«В медучреждения края было транспортировано 209 пациентов. Проведено 11 консультаций на месте», – отметила она.
Тамара Курченко также добавила, что санавиация сыграла важную роль в спасении людей во время тайфуна «Лайонрок».
«Проводилась эвакуация из зоны затопления больных, беременных, людей с ограниченными возможностями. В районы, отрезанные от наземного сообщения, доставлялись медикаменты, вакцины, медицинское оборудование», – сказала она.
Представители департамента транспорта и дорожного хозяйства отметили особенность данных вертолетов – возможность посадки на ограниченные площадки. Так, на территории края возле медучреждений располагается 18 посадочных площадок.
Напомним, санитарная авиация работает в Приморье с 5 февраля 2016 года. По распоряжению губернатора Владимира Миклушевского два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e приобретены администрацией края в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса». Глава региона убежден в необходимости соблюдения правила «золотого часа», «когда для сохранения жизни важна каждая секунда – помощь должна быть предоставлена максимально оперативно». Один санитарный вертолет базируется в Кавалерово, второй – во Владивостоке.
Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до 7 тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в час, к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. Одно из главных преимуществ этих вертолетов – «лыжные» шасси, позволяющие сесть практически на любую площадку.
По мнению Владимира Миклушевского, задача по снижению смертности в Приморье является одной из самых приоритетных.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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