Врачи Приморья стали победителями всероссийского конкурса «Святость материнства»
Сразу три медицинских учреждения Приморья стали победителями и лауреатами V форума Всероссийской программы «Святость материнства».
Как сообщили в департаменте здравоохранения, Приморье на конкурсе представили – Владивостокский клинико-диагностический центр, Перинатальный центр и Арсеньевская городская больница.
В номинации «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности» первое место у Владивостокского клинико-диагностического центра. В церемонии награждения приняла участие клинический психолог Наталья Артюшевская, которой и была вручена награда.
В номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию или специалист по социальной работе» финалистами стали – медицинский психолог Арсеньевской городской больницы Ольга Васина, а также медицинский психолог Перинатального центра Елена Волошина, которая награждена памятной медалью «Святость материнства».
Отметим, что из 88 финалистов победителями стали лишь 12 человек – по три лауреата в каждой из четырех номинаций. Еще 11 финалистов были награждены памятной медалью «Святость материнства».
Всероссийский конкурс «Святость материнства» проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.08.2016 Морпех из Владивостока стал призером международного конкурса «Мастера артиллерийского огня»
-
28.06.2016 Лечебные учреждения Приморья выходят в социальные сети
-
21.05.2016 Лучших экскурсоводов выбрали в Приморье
-
01.05.2016 Врачи расскажут приморцам о здоровье в праздник Весны и Труда
-
06.02.2014 Николай Берёзкин возглавил Краевой клинический центр специализированных видов помощи
-
26.12.2013 Семь проектов приморской молодежи стали лауреатами всероссийского конкурса
Добавить комментарий