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Врачи Приморья стали победителями всероссийского конкурса «Святость материнства»

Врачи Приморья стали победителями всероссийского конкурса «Святость материнства»

Сразу три медицинских учреждения Приморья стали победителями и лауреатами V форума Всероссийской программы «Святость материнства».

Как сообщили в департаменте здравоохранения, Приморье на конкурсе представили – Владивостокский клинико-диагностический центр, Перинатальный центр и Арсеньевская городская больница.

В номинации «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности» первое место у Владивостокского клинико-диагностического центра. В церемонии награждения приняла участие клинический психолог Наталья Артюшевская, которой и была вручена награда.

В номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию или специалист по социальной работе» финалистами стали – медицинский психолог Арсеньевской городской больницы Ольга Васина, а также медицинский психолог Перинатального центра Елена Волошина, которая награждена памятной медалью «Святость материнства».

Отметим, что из 88 финалистов победителями стали лишь 12 человек – по три лауреата в каждой из четырех номинаций. Еще 11 финалистов были награждены памятной медалью «Святость материнства».

Всероссийский конкурс «Святость материнства» проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ. 

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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