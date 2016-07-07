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Более 180 человек спасено приморскими спасателями в 2016 году

Более 180 человек спасено приморскими спасателями в 2016 году

Фото: Администрация Приморского края

Почти 120 операций, в результате которых спасено 182 человека, провели сотрудники Приморской поисково-спасательной службы в 2016 году. Об этом рассказал в преддверии Дня спасателя начальник Приморской краевой поисково-спасательной службы Александр Мартынов. 

Кроме 182 спасённых человек, помощь спасателей получили более трёх тысяч человек.

«Спасатели принимали участие в ликвидации последствий ЧС в Кавалеровском, Чугуевском и Красноармейском районах Приморского края, вызванной тайфуном “Лайонрок”. В ходе проведения поисково-спасательных и других неотложных работ было спасено 147 человек. Мы оказывали всевозможную помощь людям и сейчас наши сотрудники, по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, проводят восстановительные работы в посёлке Светлая», – отметил Александр Мартынов.

Отметим, сегодня Приморская поисково-спасательная служба имеет на вооружении восемь единиц различной автотехники, оснащённой специальным техническим оборудованием для оказания экстренной помощи, 11 плавстредств, водолазное оборудование, квадрокоптеры.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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