Более 180 человек спасено приморскими спасателями в 2016 году
Почти 120 операций, в результате которых спасено 182 человека, провели сотрудники Приморской поисково-спасательной службы в 2016 году. Об этом рассказал в преддверии Дня спасателя начальник Приморской краевой поисково-спасательной службы Александр Мартынов.
Кроме 182 спасённых человек, помощь спасателей получили более трёх тысяч человек.
«Спасатели принимали участие в ликвидации последствий ЧС в Кавалеровском, Чугуевском и Красноармейском районах Приморского края, вызванной тайфуном “Лайонрок”. В ходе проведения поисково-спасательных и других неотложных работ было спасено 147 человек. Мы оказывали всевозможную помощь людям и сейчас наши сотрудники, по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, проводят восстановительные работы в посёлке Светлая», – отметил Александр Мартынов.
Отметим, сегодня Приморская поисково-спасательная служба имеет на вооружении восемь единиц различной автотехники, оснащённой специальным техническим оборудованием для оказания экстренной помощи, 11 плавстредств, водолазное оборудование, квадрокоптеры.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.12.2016 На помощь рыбакам, эвакуировавшимся с аварийного судна, пришли спасатели Приморской поисково-спасательной службы
-
22.12.2016 Губернатор Приморья наградил участников ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок»
-
19.10.2016 Приморские спасатели отправились в поселок Светлая
-
10.10.2016 Приморские спасатели завершили работу в пострадавших районах края
-
06.09.2016 Спасатели помогают в восстановлении электроснабжения в селе Суворово
-
07.07.2016 На счету приморских спасателей в 2016 году – 10 спасенных человеческих жизней
Добавить комментарий