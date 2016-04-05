Работников на «Радиоприбор» начнут набирать в январе

Предприятие «Радиоприбор» подписало контракт по гособоронзаказу. Набирать новых сотрудников в филиал Дубненского машиностроительного завода начнут уже в январе. Об этом сообщил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев по итогам совещания с первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Иваном Харченко.

Как сообщил первый заместитель главы Приморья, трехлетний контракт подписан после принятия 26 декабря постановления Правительства РФ о гособоронзаказе.

«В соответствии с контрактом определена производственная программа завода, подготовлен график приема людей, с января начнется набор сотрудников в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода», – подчеркнул Василий Усольцев.

Напомним, со стороны администрации Приморского края были предприняты все возможные меры для того, чтобы сохранить предприятие. По инициативе губернатора Владимира Миклушевского из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам.

«Решение беспрецедентное, но мы не могли не включиться в ситуацию, учитывая бедственное положение, в которое попал коллектив», – заявил ранее глава края.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]