Еще одного застройщика в Приморье обязали демонтировать самострой

Постройка в районе жилых домов № 29 и 29 Б по улице Посьетская во Владивостоке признана самовольной и подлежит сносу по решению суда.

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморья, во Владивостоке снесут очередной самострой. По решению Фрунзенского районного суда постройка по улице Посьетская, 29, 29 Б признана самовольной и подлежит сносу.

На незаконную стройку неоднократно жаловались жители соседних домов, а также работники детского сада № 4, самострой представляет реальную угрозу безопасности и здоровью его воспитанников из-за возможного обрушения конструкций подпорной стены. Проверка в отношении Бугакова В.Н., осуществляющего возведение незаконного объекта, показала, что постройка возводится физлицом в отсутствие разрешения на строительство, проектной документации, положительного заключения госэкспертизы и государственного строительного надзора. Специалисты обнаружили грубейшие нарушения норм градостроительного законодательства

«Трехэтажный объект высотою не менее 12 метров и общей площадью 1200 квадратных метров выполнен фактически на конструкциях существующей подпорной стены в районе жилых домов № 29 и 29 Б по улице Посьетская. Застройщик пробил отверстия в подпорной стене, возвел три уровня этажа из металлических балок, армировав и залив их бетоном, предусмотрев при этом прозрачное фасадное остекление. Кроме того, застройщик самовольно возвел две монолитные подпорные стены со стороны дома № 36 по улице Посьетской, а также подъездную дорогу к объекту», – сообщили в инспекции.

Поскольку исчерпывающие меры административного воздействия не возымели действия, инспекция обратилась в суд. Фрунзенский районный суд Владивостока провел строительно-техническую экспертизу и после более чем годичного рассмотрения дела 22 декабря постановил признать сооружение самовольным и демонтировать его за счет застройщика.

Отметим, в 2016 году инспекция госстройнадзора Приморья провела более 1800 проверок возводимых и реконструируемых объектов, по итогам составлено более 800 протоколов, выписано 420 постановлений, по 35 из них возбуждено исполнительное производство. Сумма наложенных на застройщиков штрафов составила почти 19 миллионов рублей, половина из них взыскана в пользу государства, отметили в ведомстве.

В этом году специалисты инспекции приняли участие в 1197 судебных заседаниях. 78 обращений о применении мер воздействия направлено в прокуратуру и правоохранительные органы.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]