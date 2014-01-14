В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор приостановил в стране продажу непищевой спиртосодержащей продукции.

Как отметили специалисты департамента лицензирования и торговли Приморья, исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

«Продажа непищевой продукции с содержанием спирта более 25% приостанавливается на 30 суток. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей», – сообщили они.

Нарушителям запрета грозит штраф до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]