31 декабря жители и гости Владивостока увидят новогодний фейерверк в трёх точках

В субботу, 31 декабря, по традиции жители города смогут полюбоваться вечерним красочным фейерверком.

Фейерверк в этом году можно будет увидеть в 22 часа в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

Источник: Администрация г.Владивостока