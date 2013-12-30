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31 декабря жители и гости Владивостока увидят новогодний фейерверк в трёх точках

31 декабря жители и гости Владивостока увидят новогодний фейерверк в трёх точках

Фото: kaluga24.tv

В субботу, 31 декабря, по традиции жители города смогут полюбоваться вечерним красочным фейерверком.

Фейерверк в этом году можно будет увидеть в 22 часа в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

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Источник: Администрация г.Владивостока

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