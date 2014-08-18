Новый флюорограф установлен в поликлинике при клинической больнице №2 в Приморье

Новый флюорографический цифровой малодозовый аппарат Барс-«РЕНЕКС» установлен в поликлинике при краевой клинической больнице №2 Владивостока. Оборудование отечественного производства медучреждение приобрело его на собственные средства, заработанные за счет оказания платных услуг населению.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, новый флюорограф обеспечивает получение цифровых изображений органов грудной клетки (флюорограмм) в реальном времени с возможностью компьютерной обработки и архивирования, а также позволяет транслировать результаты исследования по интернет-каналам для проведения телемедицинских консультаций.

«Пропускная способность аппарата Барс-«РЕНЕКС» – 60 снимков в час. Это один снимок в минуту, то есть в день можно принять до 250 пациентов», – сообщила главный врач краевой клинической больнице №2 Светлана Бениова.

Она также отметила, что численность прикрепленного к поликлинике населения – более 50 тысяч человек.

«Ежегодно среди прикрепленного населения флюорографическое обследование должны пройти 33 тысячи человек. Данный вид рентгендиагностики является скрининговым, предназначен для массового обследования населения, и позволяет выявлять на ранних этапах такие социально значимые заболевания органов дыхания, как туберкулез и рак легких. Для нас это приобретение очень актуально», – подчеркнула врач.

Для оборудования в поликлинике подготовили и новый кабинет.

«При ремонте и обустройстве применялись современные материалы и технологии, позволяющие более длительно эксплуатировать помещения без потери внешнего вида и функциональных свойств: нанесение биоцидной высокопрочной краски на стеклообои, пластиковые окна, антистатический линолеум, рентгенозащитные двери. Помещения оснащены современными вентиляционными системами и оборудованием, функциональной медицинской мебелью», – сообщила Светлана Бениова.

В целом на общестроительные работы, установку вентиляции, оснащение мебелью потрачено более 1,5 миллионов рублей.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]