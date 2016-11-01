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Последняя рабочая неделя года завершится небольшим потеплением

Последняя рабочая неделя года завершится небольшим потеплением

28 декабря существенных изменений погоды не ожидается. Атмосферное давление повышенное. Без осадков. Во второй половине дня температура на юге Приморья повысится до −4…−9 °C, на остальной территории от −10 °C до −19 °C.

Во Владивостоке малооблачно, северный умеренный ветер. В первой половине дня морозно, −17…−15 °C, во второй половине дня столбик термометра поднимется до −8…−11 °C. Влажность 55 %.

Предстоящий ночью над краем будет смещаться малоактивный фронт, в отдельных районах пройдёт слабый снег. Фон ночных температур существенно не изменится, а днём немного (на 1–3 градуса) повысится.

Во Владивостоке переменная облачность. Осадки маловероятны. Утром и днём сильный северный ветер. Ночью в разных районах города −11…−14 °C, днём −8…−11 °C.

В пятницу в Приморье без осадков, в дневные часы рост температуры будет более заметным.

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Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]

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