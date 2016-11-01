Последняя рабочая неделя года завершится небольшим потеплением

28 декабря существенных изменений погоды не ожидается. Атмосферное давление повышенное. Без осадков. Во второй половине дня температура на юге Приморья повысится до −4…−9 °C, на остальной территории от −10 °C до −19 °C.

Во Владивостоке малооблачно, северный умеренный ветер. В первой половине дня морозно, −17…−15 °C, во второй половине дня столбик термометра поднимется до −8…−11 °C. Влажность 55 %.

Предстоящий ночью над краем будет смещаться малоактивный фронт, в отдельных районах пройдёт слабый снег. Фон ночных температур существенно не изменится, а днём немного (на 1–3 градуса) повысится.

Во Владивостоке переменная облачность. Осадки маловероятны. Утром и днём сильный северный ветер. Ночью в разных районах города −11…−14 °C, днём −8…−11 °C.

В пятницу в Приморье без осадков, в дневные часы рост температуры будет более заметным.

Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]