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В новогодние праздники приморцы смогут зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение

В новогодние праздники приморцы смогут зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение

Фото: ochevidets.ru

Госавтоинспекция Приморского края будет работать в новогодние праздники.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Приморья в период новогодних праздников будут принимать жителей края по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

«4, 5 и 6 января считаются рабочими днями. В это время специалисты МЭО и МОРАС будут работать с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед запланирован с 12.00 до 13.00. Выходные дни у данных подразделений последуют 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7 и 8 января», – сообщили в Госавтоинспекции Приморья.

Напомним, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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