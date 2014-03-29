Пункты обогрева для автомобилистов развернут в Приморье

В пяти районах Приморского края на федеральной трассе для водителей и пассажиров планируют развернуть стационарные пункты обогрева.

По информации департамента гражданской защиты Приморья, стационарные пункты обогрева на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток будут работать всю зиму.

«В Пожарском районе пункты планируется развернуть на участке дороги 241-323 километр. В Дальнереченском – 357-360 километр, в Кировском – 427-428 километр, в Михайловском – 622-628 километр, в Надежденском – 676 километр», – сообщили в ведомстве.

Многие из них сооружены на базе уже существующих кафе, которые укомплектованные запасами еды, топлива и медикаментов. Также здесь установлены обогреватели, есть возможность зарядить телефоны.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]