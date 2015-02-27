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Во Владивостоке и Приморье из-за ОРВИ приостановлены занятия в 150 садиках и школах

Во Владивостоке и Приморье из-за ОРВИ приостановлены занятия в 150 садиках и школах

Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила уровень эпидемического порога во Владивостоке на 5,47%, в Приморье – на 13,8%. Из-за роста заболеваний частично приостановлен образовательный процесс в 123 детских садах (148 групп) и в 26 школах (41 класс).

По результатам лабораторного мониторинга вирусов гриппа, преобладает вирус A (H3N2) в 37 случаях, в четырех случаях вирус гриппа В – 6% из числа обследованных. Наряду с вирусами гриппа циркулируют вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа).

На территории Уссурийска и пяти муниципальных образований Приморского края зарегистрировано превышение эпидемического порога на 7,3% (в Пограничном – 30,7%, Михайловском – 28,6%, Ольгинском – 20,6%, Кировском – 8,0%, Чугуевском – 6,5%).

В группе риска находятся дети до двух лет и от 3 до 6 лет. «В связи с заболеваемостью детского населения введены ограничительные мероприятия в детских организованных коллективах», – говорится в сообщении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В целях профилактики гриппа необходимо придерживаться мер повседневной гигиены:

- прикрывать рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания;
- часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания;
- не прикасаться к глазам, носу или рту;
- выходя на улицу смазывать слизистую носа оксолиновой мазью, а вечером промывать носоглотку 1%-м раствором соли;
- избегать тесного контакта с заболевшими людьми, реже посещать места массового скопления людей;
- носить маску;
- не переохлаждаться;
- при первых симптомах гриппа оставаться дома и вызвать врача.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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