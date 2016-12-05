Наступают новогодние дни. В канун праздника юг Дальневосточного региона будет находится под защитой более тёплого китайского антициклона. При малооблачной погоде и умеренном ветре ночами будет морозно, а в дневные часы воздух хорошо прогреется, амплитуда суточных температур может достигать 15–20 градусов. На юге и юго-востоке Приморского края местами ожидаются оттепели интенсивностью +1…+3 °С.

Ночью с 30 на 31 декабря по северу края будет перемещаться малоактивный фронтальный раздел, кое-где пройдёт слабый снежок. Днём без осадков.

Во Владивостоке в субботу, 31 декабря, ожидается спокойная комфортная погода без осадков. Температура ночью −10…−12 °С, днём потеплеет до −2…−5 °С.

Новогодняя ночь во Владивостоке будет ясной и умеренно морозной, всего −8…−10 °С. Только что народившийся молодой месяц украсит небосклон, а замечательный праздничный фейерверк порадует жителей и гостей города.

Первый день 2017 сюрпризов Приморью не обещает. Тепло, от +3 °С на юге и до –10 °С в горных районах.

Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]