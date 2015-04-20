Почти 160 ружей изъяли у приморских браконьеров в 2016 году
Более двух тысяч рейдов проведено антибраконьерскими группами на территории Приморского края в 2016 году.
Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморья, на территории края создано девять оперативных групп, которые регулярно проводят рейды по пресечению браконьерства.
«В 2016 году проведено 2 155 рейдов, выявлено 3 245 нарушений, изъято 159 единиц огнестрельного оружия», – сообщили в ведомстве.
Пойманные браконьеры привлечены к административной и уголовной отнесенности.
Напомним, в зависимости от тяжести нарушения браконьерам грозит штраф от 500 до четырех тысяч рублей. По некоторым статьям предусмотрено лишение лицензии права охоты сроком до двух лет, возможно с конфискацией оружия. Также нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Отметим, Президент РФ Владимир Путин поручил МВД России совместно с Администрацией Приморского края к 1 марта 2017 года рассмотреть вопрос о распространении в регионах положительной практики организации работы оперативных антибраконьерских групп, применяемой в Приморье.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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