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Почти 160 ружей изъяли у приморских браконьеров в 2016 году

Почти 160 ружей изъяли у приморских браконьеров в 2016 году

Фото: kazakh-zerno.kz

Более двух тысяч рейдов проведено антибраконьерскими группами на территории Приморского края в 2016 году.

Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморья, на территории края создано девять оперативных групп, которые регулярно проводят рейды по пресечению браконьерства.

«В 2016 году проведено 2 155 рейдов, выявлено 3 245 нарушений, изъято 159 единиц огнестрельного оружия», – сообщили в ведомстве.

Пойманные браконьеры привлечены к административной и уголовной отнесенности.

Напомним, в зависимости от тяжести нарушения браконьерам грозит штраф от 500 до четырех тысяч рублей. По некоторым статьям предусмотрено лишение лицензии права охоты сроком до двух лет, возможно с конфискацией оружия. Также нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Отметим, Президент РФ Владимир Путин поручил МВД России совместно с Администрацией Приморского края к 1 марта 2017 года рассмотреть вопрос о распространении в регионах положительной практики организации работы оперативных антибраконьерских групп, применяемой в Приморье.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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