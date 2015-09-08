Рост уровня воды в озере Ханка вызвал увеличение численности промысловой рыбы - ученые

Рост уровня воды в крупнейшем пресноводном водоеме Дальнего Востока, озере Ханка в Приморье, положительно повлиял на численность рыб, в том числе, промысловых. Это позволяет увеличить общедопустимый улов в озере в 2017 году почти на 20%, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского научно- исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра).

"Несколько последних лет наблюдается подъем уровня воды в озере, объем поступающих вод стал намного больше после того, как увеличилась водность в бассейне реке Амур, частью которого является озеро Ханка. Повышение уровня воды оказало положительное влияние на численность рыб в Ханке, съемки в 2016 году вновь подтвердили рост запасов рыб, в первую очередь фитофильных. Специалисты отмечают увеличение численности верхогляда, толстолобиков, сазана, карася и других рыб, используемых промыслом или перспективных для промысла. Рост запасов некоторых объектов, как, например, толстолобики, также обусловлен регулярными выпусками рыбы китайскими рыбоводами", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, состояние запасов позволяет увеличить рекомендованные объемы вылова верхогляда и других видов рыб. В пресс- службе ТИНРО-Центра ТАСС пояснили, что в 2017 году без ущерба для запасов ценных промысловых видов рыб озера Ханка можно добыть 400 тонн, на 64 тонны больше, чем было определено для вылова на 2016 год. В Ханке добывают такие виды рыб, как сазан, карась, амурский сом, щука, судак и другие; в 2015 году объем вылова составил 223,5 тонны.

Озеро Ханка - самый крупный пресноводный водоем на Дальнем Востоке России, оно находится на границе Приморского края России и провинции Хэйлунцзян Китая. На озере организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник, летом берега озера становятся местом отдыха туристов со всего Дальнего Востока, здесь организованы базы отдыха, рядом с озером расположены несколько сел. Рост уровня воды в последние 5-7 лет наносит ущерб и экологии, и экономике: в 2015 году уровень воды в озере превысил исторический максимум, в сочетании со штормами это привело к подтоплению населенных пунктов и разрушению берегов с находящимися на них объектами, по данным специалистов, затоплено уже более 10 тыс. га сельхозугодий.

Решение проблемы затрудняет, в частности, отсутствие точных исходных данных о колебаниях уровня воды в озере на протяжении нескольких десятков лет. Ранее специалисты Примгидромета назвали причиной роста уровня воды в Ханке магистральный искусственный канал, соединяющий реку Мулинхэ с озером, по которому излишки воды и сбрасывались в озеро, чтобы избежать потерь на рисовых полях.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]