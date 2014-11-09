Выпущенный месяц назад на волю тигр Артем ищет место обитания на севере Приморья
Выпущенный месяц назад на волю тигр Артем передвигается на север Приморья, ранее похожий пути после курса реабилитации проделал тигр Упорный, которого вернули в дикую природу в мае 2015 года. Об этом сообщили ТАСС в Амурском филиале WWF России.
"Тигр Артем, выпущенный месяц назад в охотхозяйстве "Тигровое", совершил "почетный круг" по Михайловскому и Уссурийскому районам Приморского края, он прошел мимо поселка Анучино, не заглянув в него, и сейчас держит устойчивое направление на север Приморья. Ведет он себя очень корректно. Старается не попадаться людям на глаза, единственный эпизод, когда его видели - ночью тигр пытался перейти трассу, но автомобиль ему в этом помешал", - рассказал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов животных, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.
Тигр Артем, как отмечают эксперты, ведет себя стандартно и пока обследует прилежащую территорию. В случае с тигром Упорным в Хабаровском крае ситуация была примерно такая же: сначала - небольшой "почетный круг" в районе выпуска, потом большой бросок на север региона, где он нашел свои места обитания.
Кто следит за свободными хищниками?
Перемещения выпущенных на свободу тигров Упорный и Артем отслеживают WWF России, центр "Амурский тигр", департамент охотнадзора Приморского края и комитет охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края. Оба этих тигра - Упорный и Артем - находятся на разных территориях, один в Хабаровском, другой - в Приморском краях, на дистанции практически в 1000 км друг от друга, но за обоими хищниками ведется тщательное наблюдение с помощью специальных устройств слежения.
"Перемещение тигров - всегда очень волнительный процесс, потому что мы не знаем точно, чем он закончится. Но в то же время когда специалисты принимают решение о выпуске тигра в природу, по сути, они берут на себя ответственность за жизнь тигра и ручаются за его неконфликтность по отношению к людям", - сказал директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Он отметил, что современные технологии позволяют все больше конфликтных тигров возвращать в естественную среду обитания. "Тигр Упорный и тигр Артем дают нам неоценимый опыт, который даст возможность делать в будущим такие выпуски еще более успешными", - заключил Арамилев.
Северное упорство Упорного
В Хабаровском крае в мае 2015 после курса реабилитации в Центре диких животных "Утес" был выпущен в дикую природу тигр Упорный. Из урочища "Тигровый дом", через национальный парк "Анюйский", тигр двинулся на северо-восток края, в Комсомольский район, в бассейн реки Гур, где и нашел себе таежный дом, преодолев порядка 200 км.
"Мы опираемся не только на информацию со спутника, но и проводим полевые экспедиции для контроля за поведением и состоянием животного, - рассказал старший координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Алексей Костыря. - Последний раз такая экспедиция на Гур состоялась в декабре, мы прошли по точкам, зафиксированным с помощью GPS-ошейника. В ходе обследования были обнаружены места трапез Упорного - останки задавленного кабана и гималайского медведя, это говорит о том, что тигр находится в хорошей физической форме и у него достаточно пищи на этой территории".
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета прошлого года, этих хищников осталось в дикой природе 480 - 540 особей, 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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