Изменяется режим работы приморских пунктов пропуска через госграницу на новогодние праздники

Стал известен режим работы приморских пунктов пропуска через госграницу на новогодние праздники. Приморцам напомнили о правилах организации выезда за рубеж.

Как сообщили в департаменте туризма Приморского края, на пассажирском направлении автомобильный пункт пропуска «Пограничный» будет закрыт только 1 января, в остальные дни новогодних каникул МАПП работает по обычному графику. Выходные дни автомобильного пункта пропуска «Полтавка» на пассажирском направлении – 1 и 7 января, остальные дни по графику. «Краскино» будет работать 3, 4, 5 и 6 января, «Турий Рог» – в новогоднюю ночь, 3,4 и 6 января 2017 года.

В департаменте туризма отметили, в период новогодних каникул ожидается увеличение пассажиропотока за рубеж. Специалисты напоминают, при планировании турпоездки за пределы страны следует убедиться, что выбранный туроператор внесен в Единый федеральный реестр туроператоров и имеет право осуществлять свою деятельность на международном выездном направлении.

Особой популярностью у жителей Приморья пользуются групповые туры в приграничные районы КНР. Также необходимо убедиться, что выбранная компания уполномочена работать в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

«При заключении договора с туркомпанией обязательно ознакомьтесь с условиями договора: маршрутом путешествия, наименованием и описанием средств коллективного размещения, типом питания, перечнем экскурсий и условиями их оплаты, сроками поездки, видом транспорта, порядком встречи/проводов и наличием сопровождения. Туроператор несет полную ответственность за качество тура, если услуги окажутся некачественными, турист вправе подать претензию. В случае же самостоятельной организации поездки турист берет всю ответственность на себя», – сообщили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют туристам приобретать медицинскую страховку, подчеркивая, при отсутствии страхового полиса расходы на оказание медицинской помощи за границей несет сам гражданин.

Также приморцев просят обратить внимание на то, что в праздничные дни в международных автомобильных пунктах пропуска «Пограничный» и «Краскино» проводится более тщательный досмотр ручной клади и багажа пассажиров в связи с участившимися случаями перемещения через госграницу коммерческих партий товаров под видом личного багажа.

Кроме того, при покупке путевок настоятельно рекомендуется обратить внимание на тип автобуса – регулярный или нерегулярный.

«Во втором случае туроператор обязан уведомить потенциальных туристов о том, что они должны быть готовы к длительному ожиданию на границе, а также рискуют не осуществить тур вообще, так как прохождение границы дополнительными, нерегулярными автобусами осуществляется только в возможные промежутки времени между рейсовыми маршрутами», – отметили в департаменте туризма.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]