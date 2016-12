Международный автосалон впервые пройдет во Владивостоке

Международный автосалон представит в Приморье яркие тюнинговые концепты. Эта выставка станет первым российско-японским проектом в рамках договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита губернатора края в Страну восходящего солнца.

Как рассказал генеральный директор Технохолдинга «Сумотори» Виталий Веркеенко, автосалон «Владивосток» станет первым совместным проектом с японской корпорацией Arai Shoji Co. Ltd, договор с которой был подписан в ходе визита губернатора Приморья Владимира Миклушевского в Японию в ноябре этого года. Детали обсудили во время поездки в Страну восходящего солнца в рамках визита Президента России Владимира Путина.

Японская корпорация Arai Shoji Co. Ltd специализируется на профессиональной организации выставок, в том числе автосалонов. Она ежегодно в январе проводит Токийский салон в крупном выставочном комплексе Makuhari Messe. По словам руководителя Технохолдинга, Владивостокская выставка замкнет треугольник знаменитых азиатских автосалонов – Токио-автосалон и Бангкок-автосалон.

«Автосалон представляет не только новинки мирового автопрома и последние модели ведущих японских производителей, но и их яркие тюнинговые концепты. Владивосток – автомобильная столица Дальнего Востока России и самый автомобилезированный город в стране. Приморцы по достоинству оценят специальные версии стандартных автомобилей, новинки тюнинговой индустрии и яркое шоу автосалона “Владивосток”, который пройдет на площадке терминала Экспо во вторую неделю сентября», – отметил Виталий Веркеенко.

Второй проект, который реализует «Сумотори» совместно с корпорацией Arai Shoji Co. Ltd, – завод по глубокой переработке подержанных авто. По словам Виталия Веркеенко, стороны приступили к детальной проработке плана.

Кроме того, Arai Shoji Co. Ltd. владеет франшизой D1, брендом, под эгидой которого в Японии, Приморье, а теперь и в Китае проходят знаменитые соревнования по автомобильному дрифту.

В ходе российско-японского бизнес-форума в рамках визита Президента России стороны определили даты и формат проведения четвертой международной дрифт-битвы D1 PRIMRING GRAND PRIX в спортивно-туристическом комплексе «Приморское кольцо».

«С 15 по 17 сентября в Приморье снова приедут сильнейшие пилоты из России, Японии, Китая, Таиланда, Индонезии, Украины и США. Со следующего года приморская битва станет чемпионатом Азии и расширит не только географию соревнований и участников, но и рамки. На этот раз участие в битве на Примринге смогут принять не только топовые пилоты японской серии D1, квалификацию попробуют пройти и пока не известные широкой публике спортсмены. Такая рулетка только добавит интриги приморским соревнованиям», – отметил Виталий Веркеенко.

Японская сторона уже приступила к формированию специальных туров в Приморье под это мероприятие. Планируется использовать не только чартерные авиаперевозки, но и возможности регулярного паромного сообщения, связывающего Приморье и японскую провинцию Тоттори. Оператором этой линии выступает DBS Cruise Ferry, предварительные переговоры с компанией также прошли в рамках российско-японского бизнес-диалога в декабре этого года.

Напомним, по итогам визита губернатора Приморья Владимира Миклушевского в Японию в ноябре текущего года был подписан ряд важных соглашений. Технохолдинг «Сумотори» и японская корпорация Arai Shoji Co. Ltd. собираются открыть производство электрокаров в Приморье, эта же компания совместно с Royal Auto Parts Co. Ltd. построят в крае завод по глубокой переработке подержанных авто. Есть планы и по развитию конгрессно-выставочной деятельности, и по сотрудничеству в сфере энергетики. Самым ярким совместным проектом на сегодняшний день является международный чемпионат по дрифту под эгидой японского бренда D1, ежегодно проходящий на площадке спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо». Со следующего года спортивный ивент расширит границы до чемпионата АТР, планируется, что его этапы будут проходить в Японии, России и Китае.

Приморский край как один из ближайших к Японии российских регионов давно и успешно сотрудничает с ней. На сегодня Япония занимает первое место среди внешнеторговых партнеров края по объему накопленных инвестиций. Сегодня в Приморье работает 31 предприятие с японскими инвестициями, наиболее активно сотрудничество в сферах машиностроения и лесопереработки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]