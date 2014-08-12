С 1 января 2017 года изменится порядок оформления дачных строений

С 1 января 2017 года для оформления дачных строений недостаточно будет просто обратиться в МФЦ или Росреестр с документами на землю, членской книжкой, декларацией, указывающей параметры объекта, заявлением, паспортом и оплаченной пошлиной в 350 рублей. Теперь придется также предоставлять технический план, разрабатываемый кадастровыми инженерами. Они будут определять площадь строения, его точные координаты и т.п. Такие услуги могут обойтись в 7-8 тысяч рублей. Поэтому, хотя пошлина и останется прежней, регистрация дачного домика и бани выльется в круглую сумму. Изменения связаны с вступлением в силу Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон, который предусматривает создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы. В состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и реестре прав.

В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав – это разные процедуры. Вместе с тем, нередко граждане совершают операции с недвижимостью, для которых требуются обе процедуры. Создание Единого реестра недвижимости позволит обеспечить одновременную подачу заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит время граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными.

С января 2017 года можно будет сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом офисе приема-выдачи документов, и неважно, где ваш объект расположен. Так, если земельный участок расположен в Самаре, а вы проживаете в Москве, вам вовсе не обязательно ехать в Самару, чтобы подать документы на регистрацию права собственности, а нужно будет обратиться в любой удобный офис приема-выдачи документов. И, конечно, услугу можно будет получить, как и сейчас, в электронном виде, то есть не выходя из дома.

Если у вас нет времени забрать документы после проведения регистрации права собственности, вам могут доставить готовые документы в любое удобное для вас место и время. Для этого необходимо при подаче заявления указать в нем способ получения «курьерская доставка». Данная услуга будет платной.



Вступление в силу нового закона упростит процесс оформления документов на недвижимость и сэкономит время заявителя. В регистрирующий орган нужно будет подать одно заявление и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет – не более 5 дней.

Новый закон сокращает сроки не только регистрации, сведения из Единого реестра недвижимости также будут предоставляться быстрее. Если вам необходима выписка о вашем объекте недвижимости, вы сможете получить ее в течение трех дней вместо пяти.

Приказом Минэкономразвития России от 10 мая 2016 № 291 установлены размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).



Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться в надежной электронной базе данных, многократное резервное копирование которой и высокая степень безопасности повысят уровень защиты сведений. Таким образом Росреестр укрепит гарантию зарегистрированных прав, минимизирует угрозу мошенничества и снизит для граждан и предпринимателей риски операций на рынке недвижимости.

Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности выдаваться не будет. Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе о сделке.

Внимание! Эти нововведения вступают в силу 1 января 2017 года. Если вы подадите документы на регистрацию прав и кадастровый учет до 31 декабря 2016 года, то государственные услуги будут предоставлены в порядке и сроки, определенные действующим в настоящее время законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]