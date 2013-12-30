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Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Новым годом!

Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Новым годом!

Фото: Администрация Приморского края

Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Новым годом:

"Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Новым годом!

Приближение Нового года дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства, – мы всегда ждём его с радостью, надеждой и волнением. Это время теплых встреч с самыми родными и близкими, когда мы вместе подводим итоги и строим планы на будущее.  

Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным. Были и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесценный опыт. В этот праздничный день мы благодарим всех, кто был с нами рядом и разделил все самые важные моменты этого года. Ведь именно поддержка близких всегда даёт нам силы и стремление достичь большего.

Дорогие друзья! Новый, 2017 год, будет таким, каким мы сделаем его сами. Пусть свершится всё задуманное и долгожданное. Я благодарю каждого из вас за вашу сплоченность, за всё, чего мы добились вместе. От всей души желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия! С праздником!"

Губернатор Приморского края                            Владимир Миклушевский

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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