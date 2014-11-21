МФЦ Приморья возобновят прием граждан с 9 января
Стал известен график работы многофункциональных центров Приморского края.
Как сообщили в администрации края, с 31 декабря до 8 января все многофункциональные центры будут закрыты на новогодние каникулы. Прием граждан начнется в понедельник, 9 января. При этом, по словам директора департамента Ильи Красильникова, приморцы могут воспользоваться госуслугами альтернативным способом.
Сэкономить время при оформлении документов жители края могут на Едином портале госуслуг. Веб-ресурс работает ежедневно и круглосуточно.
В Приморье функционируют 38 многофункциональных центров и около 80 их территориально обособленных подразделений – всего более 400 окон обслуживания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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