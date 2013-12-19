В новогоднюю ночь трамваи будут ходить до полуночи
31 декабря во Владивостоке трамваи останутся на маршрутах до 24.00. Фуникулер будет работать до 21.30, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Также администрация Владивостока рекомендует автоперевозчикам продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь до 01.00 1 января 2017 года. Такие обращения направили специалисты управления транспорта администрации города.
В связи с новогодними праздничными днями 1 января 2017 года время начала работы фуникулёра - 9.00, окончания работы - 20.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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