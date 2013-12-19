В новогоднюю ночь трамваи будут ходить до полуночи

31 декабря во Владивостоке трамваи останутся на маршрутах до 24.00. Фуникулер будет работать до 21.30, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Также администрация Владивостока рекомендует автоперевозчикам продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь до 01.00 1 января 2017 года. Такие обращения направили специалисты управления транспорта администрации города.

В связи с новогодними праздничными днями 1 января 2017 года время начала работы фуникулёра - 9.00, окончания работы - 20.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]