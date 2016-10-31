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Новогодние каникулы в Приморье будут тёплыми и солнечными

Новогодние каникулы в Приморье будут тёплыми и солнечными

Фото: БлоGнот

В начале наступающего года погода не огорчит любителей коньков, снежных горок и лыжных прогулок. Значительного ухудшения погодных условий в Приморье не ожидается. В отдельные дни местами возможен небольшой снег.

Синоптические условия в атмосфере над Дальним Востоком в первую новогоднюю неделю складываются таким образом, что холодный азиатский антициклон будет оттеснён глубокими циклонами, смещающимися над северными районами Сибири, к югу. Поступление холодного арктического воздуха будет перекрыто высотной фронтальной зоной, расположенной севернее Приморского края.

Спокойная погода, установившаяся в конце декабря, сохранится и в начале января. В ночные часы температурный фон будет в пределах −15…−25°С, в горных районах до −34°С, на побережье −5…−12°С. Теплее на 5–8 градусов обещают быть ночи на 2 и 5 января. Максимальная температура на большей части Приморья предполагается −3…−12°С, на юге оттепель 0…+3°С.

Во Владивостоке в первую неделю Нового года осадки маловероятны. Минимальная температура ночью составит −8…−11°С, днём −3…−6°С. Температурный фон 2 и 5 января ожидается выше на 1–3 градуса.

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Источник: ПРИМОРСКИЙ ГИДРОМЕТ

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