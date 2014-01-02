Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:43
  0

Первенцем 2017 года в Приморье стал мальчик

Первенцем 2017 года в Приморье стал мальчик

Фото: Администрация Приморского края

Первым ребенком, родившимся в Приморском крае в 2017 году, стал мальчик. Малыш весом три килограмма и ростом 51 сантиметр появился на свет в 0.50 часов в родильном доме №3 Владивостока.

«Роды прошли благополучно. Малыша первым встретил папа, который присутствовал во время родов», – сообщили в медучреждении.
В роддоме также подчеркнули, что и мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Отметим, что мальчик стал вторым по счету ребенком в семье.

В 01.40 в родильном отделении Черниговской центральной районной больницы родился ещё один мальчик. Малыш весом 2740 и ростом 50 сантиметров стал первенцем у 31-летней мамы Ольги.

Первенца-2017 города Арсеньева встретили ровно в 02.00. Мальчик весом 3 килограмма и ростом 51 см стал вторым ребенком в семье.
В 03.15 в родильном отделении Хорольской центральной районной больницы родилась девочка весом 2290 и ростом 48 сантиметров. Малышка стала вторым ребенком в семье.

В городе Артеме первым ребенком 2017 года стала также девочка. Малышка весом 2760 и ростом 47 сантиметров появилась на свет в 7.20. Она стала первенцем у 21-летней мамы Дарьи.

Комментировать

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря