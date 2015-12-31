Около двухсот владивостокцев встретили первое утро нового года «Забегом по-домашнему»

1 января во Владивостоке состоялся «Забег по-домашнему». Стать участниками смогли все желающие. Таких нашлось около двухсот человек. Среди участников оказалось много детей. Многие участники предпочли спортивной форме карнавальные костюмы. Регистрация участников началась в 10.00. Разминка – в 11.00. Сам «Забег по-домашнему» - в 11.30.

Бегуны стартовали в центре Владивостока – рядом с кинотеатром «Уссури» (Светланская, 31). Дистанция – 1 километр. Пробежали до банка «Приморье» (Светланская, 47) и обратно.

Начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик напомнила, что такой забег состоялся и в прошлом году. Она отметила, что тогда главным было участие – не определяли победителей. В этот раз решили определить лучших бегунов среди мужчин и женщин. А еще – обладателя лучшего костюма.

Евгений Кочетов пришел с 10-летним сыном Александром. Мужчина рассказал, что он – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Но в настоящее время не может много заниматься спортом из-за работы. А Александр занимается самбо и плаванием. Евгений и Александр пришли с целью получить новые эмоции, пообщаться с интересными людьми.

А Максим и Евгения Старостины пришли с сыном Никитой, которому два с половиной года. И взяли с собой для участия беговел. По словам Максима Старостина, беговел появился у Никиты примерно полгода назад. И Никита, которому тогда было два года, освоил его примерно за месяц.

Самым маленьким участником оказался Александр Кайгородцев. Ему четыре с половиной месяца. Конечно, Александр преодолел дистанцию лежа в коляске. Малыш родился в спортивной семье. Его родители – Александр и Наталья Кайгородцевы – занимаются акробатикой.

Участницы со стартовыми номерами 001 и 002 – Наталья Портнова и Лариса Половинко – пришли в костюмах тигра и коровы. Женщины рассказали, что увлекаются трекингом около 10 лет. А в прошлом году увлеклись еще и бегом. Вот и пришли на «Забег по-домашнему».

Первым преодолевшим дистанцию оказался Шамиль Удалец. Мужчина рассказал, что в настоящее время в вооруженных силах Российской Федерации, представителем которых он является, многие уделяют очень большое внимание своей физической форме.

Занявшие первые, вторые и третьи места среди мужчин и женщин получили кубки и грамоты. Обладатель лучшего костюма – петуха – символа нового года по восточному календарю – тоже получил кубок. Всем участникам вручили медали. А детям – еще и подарки – книги и игрушки.

Результаты

Мужчины:

первое место – Шамиль Удалец, второе – Александр Петрук, третье – Дмитрий Помазенков.

Женщины:

Первое место – Елизавета Дергачева, второе – Екатерина Фоменко, третье – Софья Фезюнина.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]