Лисенок, играющий с лазером, покорил сердца владивостокцев

Видео с лисенком, который играет со светом лазера на снегу, появилось в интернете недавно, но уже стало популярным. Наш рыжий герой обитает на острове Русский во Владивостоке. И жители краевой столицы уже давно знают о том, что местные лисы совсем не боятся людей.

Лисицы – очень красивые животные, которые характеризуется как чрезвычайно хитрыми и любопытными существами. Лисицы относятся к семейству псовых, а это значит, что их родственниками являются волки, шакалы, собаки. Но в отличие от своих родственников лисы не проживают стаями. При воспитании своих детенышей лисица живет маленькой семьей, называемой «подводок лисиц», в подземных норах. Как и коты, лисы наиболее активные ночью. Благодаря уникальному зрению эти животные хорошо ориентируются в темное время суток. Они даже охотятся аналогичным образом, как и коты.

Вот и этот рыжик подтвердил, что прекрасно владеет повадками кошачьих, заигрывая с лазерным зайчиком.

Видео здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]