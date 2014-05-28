Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:23
  0

Лисенок, играющий с лазером, покорил сердца владивостокцев

Лисенок, играющий с лазером, покорил сердца владивостокцев

Видео с лисенком, который играет со светом лазера на снегу, появилось в интернете недавно, но уже стало популярным. Наш рыжий герой обитает на острове Русский во Владивостоке. И жители краевой столицы уже давно знают о том, что местные лисы совсем не боятся людей.

Лисицы – очень красивые животные, которые характеризуется как чрезвычайно хитрыми и любопытными существами. Лисицы относятся к семейству псовых, а это значит, что их родственниками являются волки, шакалы, собаки. Но в отличие от своих родственников лисы не проживают стаями. При воспитании своих детенышей лисица живет маленькой семьей, называемой «подводок лисиц», в подземных норах. Как и коты, лисы наиболее активные ночью. Благодаря уникальному зрению эти животные хорошо ориентируются в темное время суток. Они даже охотятся аналогичным образом, как и коты.

Вот и этот рыжик подтвердил, что прекрасно владеет повадками кошачьих, заигрывая с лазерным зайчиком.

Видео здесь.

Источник: newsbox24.tv
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря