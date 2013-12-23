В новом году Приморский океанариум будет работать с 3 января
1 и 2 января океанариум на Русском будет закрыт, а в остальные дни новогодних каникул будет работать в обычном режиме с 10.00 до 20.00. Билеты можно купить здесь же, в кассах, с 10.00 до 18.00.
Вход в главный корпус прекращается в 18.15. Понедельник – по-прежнему выходной день.
Исключения коснутся только среды. Обычно в этот день океанариум принимает организованные группы школьников и воспитанников детских домов. На зимних каникулах открытых уроков в океанариуме не будет, поэтому в среду, 4 января, он откроется для всех посетителей. Первые после новогодних праздников уроки состоятся 11 января.
Ежедневно в зимние каникулы для всех желающих будут проводиться экскурсии – в 10.30, 12.00. 14.00, 16.00 и 18.00, а в экспозициях гостей океанариума встретят сказочные персонажи.
6-7 января в 10.00 в Океанариуме пройдет станционная игра, которую подготовили для детей 10–13 лет. Во время нее группы участников пройдут по экспозиции «Российское водное пространство», следуя сценарию. Необходимо предварительно записаться по телефону +7 (924) 732-01-05.
6 января с 12.00 до 13.30 детям 5-8 лет прочитают научную сказку Андрея Журавлева «Мокрая сказка про русалочку». Позже ребята посетят экспозицию «Эволюция жизни в океане» и выполнят задания по мотивам сказки.
Кроме того, 6 и 7 января с 12.00 до 13.30 для старшеклассников будет работать лекторий «Есть ли жизнь подо льдом?». Короткие лекции прочитают сотрудники Океанариума, которые поддерживают жизнь животных в экспозициях. Желающие посетить лекторий могут обращаться к администратору в холле Океанариума.
Также 6 и 7 января с 14.00 до 16.00 для детей и взрослых будет работать творческая мастерская «Морской петушок». Гости попробуют себя в китайской живописи и монотипии, а также познакомятся с простейшими техниками аквагрима на мастер-классе доктора Море Краскина. Все справки можно получить тоже у администратора.
До океанариума можно доехать городскими маршрутными автобусами №№ 15, 63, 74, 76, 77. От входной зоны до кассового павильона с двадцатиминутным интервалом курсирует бесплатный автобус.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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